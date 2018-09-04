Клаудио Маркизио продолжит карьеру в "Зените"

Известный итальянский полузащитник Клаудио Маркизио продолжит карьеру в "Зените".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба с берегов Невы, 32-летний игрок переходит в состав сине-бело-голубых на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

Воспитанник "Ювентуса" в августе расторг контракт с туринской командой после 25 лет в системе клуба. В составе "старой синьоры" хавбек провел 389 матчей, забил 37 мячей и отдал 42 результативные передачи. Маркизио является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Италии футболист провел 55 матчей и забил 5 голов.

Известно, что новичок "Зенита" будет выступать в футболке под №10.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской Премьер-лиги. По данным издания, он будет зарабатывать около 6 млн евро в год.