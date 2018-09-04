04 Сентября 2018
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Задержанному по делу о гибели полицейского в Москве предъявлено обвинение

Задержанному по делу о гибели полицейского на станции метро Курская в Москве предъявлено обвинение.

Напомним, все случилось 2 сентября: сообщалось, что мужчина выстрелил в силовика и скрылся с его табельным оружием. В столице был введен план "Сирена". Вскоре подозреваемый был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Москве, 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Установлено, что страж порядка остановил его для проверки документов. С обвиняемым уже проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

По делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и прочие судебные экспертизы. Также решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.


Теги: Москва, полицейский, обвинение



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Задержанному по делу о гибели полицейского в Москве предъявлено обвинение

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