Трамп предостерег Россию от "огромной ошибки" в Сирии

Президент США Дональд Трамп посоветовал правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России отказаться от силового освобождения провинции Идлиб, которая считается последним оплотом террористических группировок.

В своем твиттере американский лидер подчеркнул, что "русские и иранцы совершат огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии".

"Сотни тысяч людей могут быть убиты", - добавил Трамп.

Ранее США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.

Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.