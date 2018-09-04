В Тюмени грабитель, пытавшийся "отсидеться" на базе ОМОНа, получил пять лет колонии

Наказан последний участник банды грабителей, пытавшихся после "дела" спрятаться на базе ОМОНа. 23-летний преступник отправится в колонию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд наказал тюменца пятью годами колонии общего режима. Ранее наказаны его подельники: 21-летний Аким Ибрагимов, 22-летний Давид Тагиашвили и 18-летний Петр Васильев получили от "условки" до пяти с половиной лет колонии общего режима.

Напомним, банда совершила несколько преступлений, а попалась после того, как 30 августа 2016 г. Ибрагимов и Тагиашвили ограбили терминал, установленный в тамбуре магазина по улице Захарова, поживившись 46 тыс. руб. В ночь на 16 сентября они вновь его ограбили, взяв с собой Васильева. Завладев 16 тыс. руб., грабители скрылись на "ВАЗ-2114".

Продавец магазина сообщил о налете в полицию. Был введен план "Перехват", ВАЗ нашли. Злоумышленники остановились на улице Щербакова и стали разбегаться. Ибрагимов и Тагиашвили добежали до находившегося рядом забора и стали перебираться через него, не зная, что за ним находится база ОМОНа. Сотрудники полиции сняли с забора Ибрагимова, а Тагиашвили, который успел перебраться, задержали бойцы ОМОНа. Васильева "взяли" на перекрестке Щербакова – Мелиораторов.