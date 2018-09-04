04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Тюменская область

В Тюмени грабитель, пытавшийся "отсидеться" на базе ОМОНа, получил пять лет колонии

Наказан последний участник банды грабителей, пытавшихся после "дела" спрятаться на базе ОМОНа. 23-летний преступник отправится в колонию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Читайте также:

Суд наказал тюменца пятью годами колонии общего режима. Ранее наказаны его подельники: 21-летний Аким Ибрагимов, 22-летний Давид Тагиашвили и 18-летний Петр Васильев получили от "условки" до пяти с половиной лет колонии общего режима.

Напомним, банда совершила несколько преступлений, а попалась после того, как 30 августа 2016 г. Ибрагимов и Тагиашвили ограбили терминал, установленный в тамбуре магазина по улице Захарова, поживившись 46 тыс. руб. В ночь на 16 сентября они вновь его ограбили, взяв с собой Васильева. Завладев 16 тыс. руб., грабители скрылись на "ВАЗ-2114".

Продавец магазина сообщил о налете в полицию. Был введен план "Перехват", ВАЗ нашли. Злоумышленники остановились на улице Щербакова и стали разбегаться. Ибрагимов и Тагиашвили добежали до находившегося рядом забора и стали перебираться через него, не зная, что за ним находится база ОМОНа. Сотрудники полиции сняли с забора Ибрагимова, а Тагиашвили, который успел перебраться, задержали бойцы ОМОНа. Васильева "взяли" на перекрестке Щербакова – Мелиораторов.


Теги: Аким Ибрагимов, Давид Тагиашвили, Петр Васильев, база ОМОна, уголовное дело



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени грабитель, пытавшийся "отсидеться" на базе ОМОНа, получил пять лет колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2017 07:59 Мск В Тюмени наказаны грабители, пытавшиеся скрыться на базе ОМОНа
Ранее 24.03.2017 16:11 Мск В Тюмени грабители спрятались от погони на базе ОМОНа

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 53

Мнения из сети


Наши спецпроекты