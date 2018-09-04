Первоклассники Сургута получили дневники с символами СССР

Первоклассники Сургута получили в подарок от города дневники с необычным гербом России: двуглавый орел держит в руках не скипетр и державу, а серп и молот - символы с государственной эмблемы Советского Союза, передает корреспондент Накануне.RU.

Дневники с ошибкой выпущены в рамках проекта "Дневник сургутского первоклассника". При этом в подписи к гербу речь идет об актуальных символах: "В руках орел держит скипетр и державу".

Ошибку первыми заметили родители. "Издательства совершают много ошибок в словарях, картах, учебниках, а в музыкальной литературе преподавателям приходиться изначально проверить ноты, т.к. не соответствует оригиналу. Но тут ГЕРБ!!!! Как можно его спутать?" - возмущаются жители.

Некоторые предположили, что авторы издания "усовершенствовали" изображение сознательно.

В департаменте образования Сургута, который курирует проект, на момент написания материала отказались прокомментировать ситуацию по телефону, потребовав письменный запрос.