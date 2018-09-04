04 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге на Татищева две иномарки пострадали от огня

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки. Пожар произошел на улице Татищева.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил около 3 часов по местному времени. На площади в 4 кв.м сгорел автомобиль Volkswagen Touareg и поврежден кузов автомобиля Hummer.

В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был ликвидирован в течение трех минут. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, по факту возгорания автомобилей во дворе дома на улице Татищева, 96 сотрудниками отдела полиции №9 проводится проверка. Сигнал о происшествии поступил в территориальный ОВД ночью в 3 часа 15 минут. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия.

"Владельцы транспортных средств в полицию с заявлениями не обращались. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в другом уральском городе - Нижнем Тагиле - огонь уничтожил две иномарки и повредил еще одну.


Теги: Екатеринбург, Татищева, пожар, МЧС



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В Екатеринбурге на Татищева две иномарки пострадали от огня

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