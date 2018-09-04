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общество Челябинская область

Борис Дубровский выделил 50 млн рублей на замену канализационного трубопровода под руслом реки Миасс в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский выделил 50 млн рублей на замену канализационного трубопровода, пролегающего под руслом реки Миасс в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Серьезная изношенность металлических труб дюкеров канализации была выявлена в ходе работ по закладке искусственного острова для строительства общественно-делового центра к саммитам ШОС и БРИКС.

"Напорный участок канализационного трубопровода Челябинска под руслом реки Миасс изношен. Если случится авария, канализационные стоки попадут в русло пруда ЧГРЭС реки Миасс. Допустить это нельзя. Мы решили выделить средства на капитальный ремонт этого участка, работы будут проведены до выполнения благоустройства территории будущего общественно-делового центра", - подчеркнул Борис Дубровский.

На выделенные средства будет проведена протяжка в дюкер полиэтиленовой трубы, которая гарантирует герметичность дюкера канализации на всем протяжении, в том числе в акватории пруда ЧГРЭС.

Напомним, общественно-деловой центр на берегу реки Миасс возводится к саммитам ШОС и БРИКС. Проект направлен в Госэкспертизу, после получения положительного заключения планируется приступить к строительству. Строители намерены возводить по одному этажу в неделю и закончить объект к международным саммитам.

стройка конгресс-холла ШОС, Челябинск(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Борис Дубровский, конгресс-холл, канализационный трубопровод, река Миасс, русло реки,



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Борис Дубровский выделил 50 млн рублей на замену канализационного трубопровода под руслом реки Миасс в Челябинске

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