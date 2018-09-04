04 Сентября 2018
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Сергей Носов: Ситуация на Колыме в чем-то напоминает ту, которая была в Нижнем Тагиле

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов рассказал в спецпроекте ТАСС "Первые лица регионов", что ситуация на Колыме ему напоминает ту, которая была с Нижнем Тагиле, когда он пришёл туда мэром в 2012 году, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Да, предложение возглавить именно этот регион [Магаданская область] было неожиданным. Вернее сказать, поручение. Сложное и ответственное. А такие задания надо выполнять", - говорит Носов. Он также отметил, что попав в Магадан, познакомившись с положением дел на месте, "понял логику кадрового решения президента Путина".

Он считает, что ситуация на Колыме такая же, как и в Нижнем Тагиле в 2012 году.

владимир путин, сергей носов(2018)|Фото: kremlin.ru

"Сложно, запущено - это да. Но поправимо. Здесь говорят: "Советский Союз уже ушел, а Россия еще не пришла". По состоянию в экономике, городской инфраструктуре я словно вернулся в поздние 90-е. Местные жители и на личном приеме, и на больших встречах криком кричат о наболевшем. Например, человек приходит в больницу, а его отправляют в аптеку: купите лекарства и возвращайтесь. Иначе лечить не будем - нечем", - добавил Сергей Носов.

Врио губернатора Магаданской области отметил, что и с дорогами на Колыме беда, но в Нижнем Тагиле они были похуже.

"В своей жизни я не раз и не два попадал в сложные ситуации, и у меня уже выработался определенный алгоритм действий в них. Самое трудное - победить апатию и безразличие, заставить людей поверить, что изменения к лучшему возможны и они произойдут", - заверил экс- мэр Нижнего Тагила.

Напомним, в конце мая Путин назначил экс-мэра Нижнего Тагила врио губернатора Магаданской области вместо ушедшего в отставку Владимира Печеного. Заступив в должность, Носов сразу же отчитал правительство Колымы за "фокусы" с бюджетом области.


Теги: Сергей Носов, Нижний Тагил, Магаданская область, правительство Колымы



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Сергей Носов: Ситуация на Колыме в чем-то напоминает ту, которая была в Нижнем Тагиле

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