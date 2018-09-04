В Магнитогорске ушел в отставку начальник управления транспорта

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации Магнитогорска Нафис Фаттахов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначена Светлана Копанева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Накануне Фаттахов отработал последний день. В мэрии отмечают, что он покинул должность по собственному желанию.

С сегодняшнего дня обязанности начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи временно исполняет Светлана Копанева. До назначения она руководила отделом инженерного обеспечения города.