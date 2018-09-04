04 Сентября 2018
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На Среднем Урале школа заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка на физкультуре

В Алапаевске средняя образовательная школа №2 заплатит 200 тыс. рублей за травму девочки на уроке физкультуры. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребенку не была оказана медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 25 декабря 2017 г. ученица 11 класса получила травму левого коленного сустава в спортзале на уроке физкультуры. Однако учитель физической культуры оказал лишь первую доврачебную помощь в виде местного охлаждения коленного сустава. Таким образом, девочка не была осмотрена врачом и самостоятельно добиралась до дома, так как скорую помощь никто не вызвал.

Позднее школьница была госпитализирована в ДГКБ № 9 в Екатеринбурге, где было проведено обследование и операция.

В связи с выявленными нарушениями законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности образовательного учреждения Алапаевский городской прокурор в адрес главы муниципального образования внес представление, а также направил исковое заявление в суд в интересах несовершеннолетней о возмещении морального вреда.

По представлению прокуратуры директор получила замечание, а учитель физкультуры - выговор.


Теги: Школа, ребенок, травма, физическая культура



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На Среднем Урале школа заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка на физкультуре

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