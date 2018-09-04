04 Сентября 2018
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В Якутии самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier Dash 8-Q300, который выполнял рейс из Якутска в Черский, вернулся в аэропорт вылета.
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Как сообщает "Интерфакс", при наборе высоты у воздушного судна авиакомпании "Якутия" не сработала сигнализация по уборке створок шасси.

На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа. Причины неисправности установит специальная комиссия.

Напомним, 1 сентября произошло другое ЧП с самолетом. Боинг авиакомпании Utair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Сочи в три часа ночи приземлился, однако выкатился за пределы ВПП, упал в русло реки, у него сломались крылья и загорелся один из двигателей.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа успешно эвакуировались, 18 человек получили травмы.

Как сообщалось, расследованием занимается МАК, СКР, Росавиация, Московская транспортная прокуратура, свои проверки проводят авиакомпания и аэропорт.


Теги: якутия, самолет, шасси



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В Якутии самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

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