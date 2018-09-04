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экономика Свердловская область

ЦБ хочет признать "Тагилбанк" банкротом

Центральный Банк России хочет признать АО "Тагилбанк" банкротом. Сумма исковых требований - 103,4 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документы поступили в Арбитражный суд Свердловской области 3 сентября.

Напомним, ранее Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Дело начнут рассматривать уже сегодня, 4 сентября.

Отметим, что основным акционером выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".

Как ранее заявила Накануне.RU начальник управления по связям с общественностью РЦКО "Урал" компании "Евраз" Татьяна Казакова, данное событие никак не отразится на выплате заработной платы сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), который является одним из учредителей этого банка.


Теги: Тагилбанк, лицензия, Евраз, Сбербанк, арбитражный суд



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ЦБ хочет признать "Тагилбанк" банкротом

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