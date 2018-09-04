Быть или не быть гаджетам в школе?

Недавно министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала решение властей Франции запретить мобильные телефоны в школе. По ее словам, не нужно полностью отказываться от их использования. Однако, министр отметила, что детям младших классов телефон, кроме как для связи, не нужен. А практику французских коллег российским преподавателям стоит перенять хотя бы частично.

Слова Ольги Васильевой вызвали очередную волну дискуссий в обществе. Учителя и родители часами обсуждают на специализированных форумах тему — быть или не быть смартфонам в школе. И если быть, то в какой степени?

Одни утверждают, что гаджеты отвлекают от учебы, вызывают зависимость и не дают развиться коммуникативным навыкам. Другие возражают, что за смартфонами будущее, они отличное подспорье в учебе, да и вообще хорошо, когда ребенок всегда на связи и может не только позвонить родителям, но отправить фото, аудио- и видеосообщения. Третьи напоминают, что от смартфонов нынче никуда не денешься и вместо запретов нужно искать компромиссы.

Любопытно, что с 1 сентября 2015 года власти обязали издательства выпускать к каждому бумажному учебнику его электронную версию, что подразумевает, что без гаджета в школе не обойтись. Но как быть с персональными электронными устройствами?

Во многих учебных заведениях считают, что привязанность ребенка к гаджету является проблемой, но бороться с ней запретами просто бессмысленно. "Обычно смартфоны или другие технические средства отвлекают учеников, это звонки на уроках и переписки в соцсетях, — рассказывает директор школы № 10 рабочего поселка Верхние Серги Маргарита Округина, — Но запретить эту уже ставшую неотъемлемой часть жизни нельзя. Поэтому мы пытаемся договариваться с детьми и родителями. На уроках — слушать учителя, на перемене можно заняться своим гаджетом. Я сама, хоть и директор, не пользуюсь на уроке телефоном. Перезваниваю на перемене, потому что если дети видят, что учитель отвлекается на разговор, они совершенно справедливо решат, что и сами могут делать то же самое".

Иногда на уроке не обойтись без электронного устройства, и некоторые учителя признают их эффективность. "Если гаджет используется в учебном процессе, то, безусловно, это благо, — считает учитель биологии и экологии школы № 10 Екатеринбурга Татьяна Плотникова, — Так, мой электронный микроскоп подключается к смартфону и компьютеру, и я показываю детям, например, движение цитоплазмы. Они всегда в восторге, ахают и охают, это действительно производит большое впечатление. Материал так лучше запоминается. Но если речь идет о том, что ребенок просто приносит электронное устройство на урок и отвлекается на него, то, конечно, это ему на пользу не идет. Преподаватели против только отвлекающих факторов, и не важно, что это — читает ли ученик книгу или листает журнал, пишет записку, чтобы передать другу на соседней парке. Просто сначала были записочки на бумаге, потом смс, сейчас переписка в соцсетях".

Многих родителей волнует вопрос, может ли учитель или администрация школы запретить ребенку пользоваться гаджетами на территории образовательного учреждения.

В департаменте образования администрации Екатеринбурга рассказали, что каждая школа решает вопрос с пользованием персональными электронными устройствами по-разному. У всех учебных заведений есть свой внутренний распорядок, в котором прописано и использование гаджетов. Как правило, оно ограничено в той или иной степени. Где-то смартфоны запрещены только на уроке, где-то — в целом на территории школы. В любом случае учитель не может отнять телефон или планшет. Санкции ограничиваются замечанием или записью в дневнике.

Учитель вправе требовать, чтобы школьник убрал и отключил электронное устройство, поскольку, согласно статье 43 федерального закона об образовании, которая описывает обязанности учащихся, дети должны выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, и правила ее внутреннего распорядка, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учебного заведения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Использование смартфона в данном случае оценивается как нарушение распорядка учебного заведения.

Электронные учебники против бумажных

Отметим, в прошлом году в Екатеринбурге тестировали систему обучения по планшетам вместо бумажных учебников. Несколько десятков учебных заведений уральской столицы получили электронные устройства для работы. Однако на сегодняшний день школы пока не отказались от привычных бумажных книг. "В нашей школе такие тесты тоже проводились, — рассказывает Татьяна Плотникова, — Но, на мой взгляд, работать с бумажным вариантом удобнее, потому что в своем учебнике можно что-то отметить, подчеркнуть, записать важную мысль или формулу карандашом на полях".