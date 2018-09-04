04 Сентября 2018
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"Закатали грязью исторический центр". В Челябинске пожаловались на застройщика гостиницы к ШОС

В Челябинске активисты "Гражданского патруля" просят городскую администрацию проверить застройщика гостиничного комплекса на улице Коммуны, который возводится к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в общественном движении.

Общественники недовольны, что строители "закатали грязью исторический центр города".

"Грузовики заезжают на стройплощадку и разгружаются на открытом грунте. Когда выезжают, колеса не моют. На въезде четко видны грязевые следы", — рассказал представитель "Гражданского патруля" в Челябинске Георгий Акмен.

Администрацию Челябинска просят провести проверку в отношении застройщика.

Если нарушение подтвердится, строительной компании грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб.


Теги: застройщик, гостиница, саммиты, ШОС, БРИКС,



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"Закатали грязью исторический центр". В Челябинске пожаловались на застройщика гостиницы к ШОС

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