Наталья Комарова досрочно проголосовала за губернатора Тюменской области

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова досрочного проголосовала на выборах губернатора Тюменской области. В единый день голосования глава региона будет находиться в Когалыме.

Бюллетень, заполненный Натальей Комаровой, члены УИК запечатали в конверт, который будет храниться до 9 сентября. В единый день голосования его опустят в урну, сообщили Накануне.RU департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наталья Комарова отметила, что для югорчан выборы губернатора Тюменской области - это закон. "И если мы законопослушные граждане, значит для нас, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области, это единый день голосования по выборам губернатора Тюменской области", - сказала губернатор, добавив, что в любом демократическом обществе голосование - способ высказывания своей позиции.