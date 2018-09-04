Сургутский общественник разговорил депутата Госдумы о пенсионной "реформе": "просили проголосовать консолидировано"

Сургутский общественник Сергей Глинских выложил в сеть видеозапись личного приема у депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа Александра Сидорова, поддержавшего в первом чтении повышение пенсионного возраста. Общественник расспросил депутата о причинах поддержки законопроекта и личном отношении к пенсионной "реформе", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, Сергей Глинских поинтересовался, оказывалось ли на депутатов давление. Александр Сидоров ответил, что на его решение повлияло решение окружной думы о поддержке закона, а также "партийная составляющая".

"Не секрет, и никто этого скрывать не будет, что партия "Единая Россия" поддерживает многие законопроекты федерального правительства. Были фракционные обсуждения. Да, нас настоятельно просили проголосовать консолидировано за этот законопроект в первом чтении, при этом, безусловно, рассказывая какие подвижки будут ко второму чтению. Но, для меня принципиально важным было, что за день до голосования в думе пришло решение окружной думы о поддержке этого проекта", - заявил парламентарий.

Напомним, единственным депутатом из "Единой России", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы", оказалась Наталья Поклонская, правда, после выступления президента Владимира Путина, она изменила свое мнениезаявил, что если бы президент вел разговор не в режиме обращения, а в режиме диалога, то по многим вещам можно было бы подебатировать.

"Подобные решения, на мой взгляд, надо принимать на период, который наступит в каком-то обозримом будущем, допустим, с 25-го года, например. И дать время, чтобы к этому периоду все было подготовлено. Ну, хотя бы запаралеллить такие вещи, как программы по подготовке рабочих мест, коль уже это на региональный уровень отнесено. Четкое представление о том, как, где и в каком количестве будет вестись переподготовка граждан предпенсионного возраста", - заявил Александр Сидоров и согласился с активистом, что "пенсионный маневр" не до конца просчитан и подготовлен.

Также общественник поинтересовался, готов ли парламентарий предложить поправки в пенсионную "реформу". Он предложил народному избраннику внести поправку, отменяющую повышение пенсионного возраста для северян. Парламентарий заявил, что льготы для северян останутся, однако с предложением оставить пенсионный возраст для северян неизменным не согласился.

Отметим, что до голосования парламентарий высказывался с критикой инициативы. В частности, в июне в интервью югорскому порталу "Сиа-пресс" заявил, что "мы вообще не обязаны увеличивать пенсионный возраст, безотносительно к экономическим обоснованиям".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне