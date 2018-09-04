04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

армия и ВПК Свердловская область

Реконструкция Курской битвы и концерт Маршала: стала известна программа Дня танкиста на Среднем Урале

8 сентября на Среднем Урале масштабно отметят День танкиста. Торжественные мероприятия по традиции пройдут в Нижнем Тагиле, родине советского и российского танкостроения.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в этом году событие будет приурочено к важной юбилейной дате – 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, крупнейшей танковому сражению в отечественной истории. Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках города: полигоне "Старатель", площади Славы и площади Дворца культуры им. И.В. Окунева.

Главным местом праздника станет полигон "Старатель". В этом году правительство области совместно с Уралвагонзаводом готовит яркое и зрелищное мероприятие, привязанное к основным событиям Курской битвы: зрители смогут увидеть театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений, повлиявших на исход битвы на Курской дуге, а также демонстрацию возможностей военной техники. Завершится мероприятие концертом заслуженного артиста России Александра Маршала. Вся программа, проводимая на полигоне, будет транслироваться на большие экраны других праздничных площадок.

Две другие городские площади будут задействованы в основном для концертных мероприятий с участием местных и приглашенных музыкальных коллективов. На площади Дворца культуры для гостей праздника выступит со своей сольной программой известная российская певица Виктория Дайнеко.

Кроме того, в центре Нижнего Тагила на протяжении всего дня будут проходить различные семейные мастер-классы по уральской и военной кухне, работать детские творческие и игровые зоны, а также многочисленные фудкорты. Завершится праздничный день для всех горожан салютом.


Теги: День танкиста, программа, Средний Урал



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Реконструкция Курской битвы и концерт Маршала: стала известна программа Дня танкиста на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 20

Мнения из сети


Наши спецпроекты