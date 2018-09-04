Реконструкция Курской битвы и концерт Маршала: стала известна программа Дня танкиста на Среднем Урале

8 сентября на Среднем Урале масштабно отметят День танкиста. Торжественные мероприятия по традиции пройдут в Нижнем Тагиле, родине советского и российского танкостроения.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в этом году событие будет приурочено к важной юбилейной дате – 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, крупнейшей танковому сражению в отечественной истории. Праздничные мероприятия пройдут на трех площадках города: полигоне "Старатель", площади Славы и площади Дворца культуры им. И.В. Окунева.

Главным местом праздника станет полигон "Старатель". В этом году правительство области совместно с Уралвагонзаводом готовит яркое и зрелищное мероприятие, привязанное к основным событиям Курской битвы: зрители смогут увидеть театрализованное выступление с элементами исторической реконструкции сражений, повлиявших на исход битвы на Курской дуге, а также демонстрацию возможностей военной техники. Завершится мероприятие концертом заслуженного артиста России Александра Маршала. Вся программа, проводимая на полигоне, будет транслироваться на большие экраны других праздничных площадок.

Две другие городские площади будут задействованы в основном для концертных мероприятий с участием местных и приглашенных музыкальных коллективов. На площади Дворца культуры для гостей праздника выступит со своей сольной программой известная российская певица Виктория Дайнеко.

Кроме того, в центре Нижнего Тагила на протяжении всего дня будут проходить различные семейные мастер-классы по уральской и военной кухне, работать детские творческие и игровые зоны, а также многочисленные фудкорты. Завершится праздничный день для всех горожан салютом.