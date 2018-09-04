04 Сентября 2018
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экономика В России

Из-за вброса фальшивок некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры

Представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей, пишет газета "Ведомости".
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При этом проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр.

Речь, по оценкам источников издания, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.

В июле Банк России выявил первые фальшивые купюры номиналом 2 тысячи рублей. Активно подделывать их злоумышленники начали только во втором квартале этого года.

Ранее Накануне.RU писало о том, как отличить новые купюры от подделки. Чтобы понять, является ли купюра настоящей, достаточно "покрутить" ее в руках. Например, цифры номинала купюры при покачивании начинают смещаться относительно друг друга, а под определенным углом можно увидеть цветное изображение знака рубля.

Самый явный отличительный признак - кольцо, которое расположено на стилизованном изображении моста. 3D-изображение знака рубля можно увидеть всегда.


Теги: банкоматы, купюры, пять тысяч рублей



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Из-за вброса фальшивок некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры

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