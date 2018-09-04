04 Сентября 2018
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происшествия Тюменская область

Спикер тюменской думы оштрафован за смертельную аварию

Суд прекратил уголовное преследование спикера тюменской гордумы Дмитрия Еремеева, который, предположительно, устроив смертельную аварию, стал виновником гибелт двух людей, передает корреспондент Накануне.RU.

Присутствовавший на суде член координационного совета Федерации автовладельцев России Максим Едрышов рассказал в своем Facebook, что 3 сентября в Тюменском районном суде рассмотрели ходатайство следователя о прекращении уголовного дела против Еремеева и назначении судебного штрафа в размере 200 тыс. руб. Требования были удовлетворены.В разговоре с Накануне.RU Едрышов добавил, что тюменский политик заплатил потерпевшим 3 млн руб. компенсации морального вреда, претензий к спикеру они не имеют. Ранее стало известно, что мать погибшего таксиста получила от такси "Максим" 500 тыс. руб., аналогичная работа шла с родными погибшего пассажира.

Напомним, в 23.58 24 июня на 178 км трассы столкнулись "Тойота авенсис", принадлежащий "Максиму", и "Тойота Лэнд Крузер". "Авенсис" загорелся, погибли водитель и пассажир. "Лэнд крузер", управлял которым якобы спикер думы Тюмени Дмитрий Еремеев, выехал на "встречку", где столкнулся с "Авенсисом".


Теги: Дмитрий Еремеев, авария, смерть, штраф



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Спикер тюменской думы оштрафован за смертельную аварию

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Ранее 12.07.2018 08:16 Мск Мать таксиста, погибшего, предположительно, из-за спикера тюменской думы, получила копенсацию
Ранее 25.06.2018 13:49 Мск Спикер думы Тюмени предположительно выехал на "встречку" и попал в аварию

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