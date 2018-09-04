04 Сентября 2018
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политика Свердловская область

Кандидат из "списка Тунгусова" не будет снят с выборов в думу Екатеринбурга

Суд Ленинского района Екатеринбурга отказался снять с выборов кандидата в думу областной столицы Елену Дерягину, сообщили Накануне.RU в суде.
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Иск в отношении Дерягиной подал ее оппонент по Ленинскому одномандатному округу №9, "справедливоросс" Виталий Чачин, который считает, что Дерягина использовала свое служебное положение, будучи действующим депутатом гордумы 6-го созыва, агитируя за себя в муниципальных учреждениях образования.

Отметим, что на официальном сайте думы Екатеринбурга указано место работы Дерягиной - директор Дома детского творчества (Дом пионеров) Ленинского района. Кроме того, кандидат является председателем Совета директоров муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города и экспертом главной аттестационной комиссии министерства общего и профессионального образования Свердловской области. В своем округе Дерягина вошла в так называемый "список Тунгусова" и победила на праймериз "Единой России"

Как пояснили в Ленинском суде, "доказательств, свидетельствующих об использовании кандидатом Дерягиной преимуществ своего служебного положения, представлено не было".

Теперь у истца есть пять дней, чтобы обжаловать решение районного суда в апелляционном порядке в судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда.

Напомним, что ранее в округе №9 суд снял с выборов актрису шоу "Уральские пельмени" Юлию Михалкову.


Теги: Ленинский районный суд, выборы депутатов думы Екатеринбурга, Елена Дерягина, округ №9



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Кандидат из "списка Тунгусова" не будет снят с выборов в думу Екатеринбурга

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