04 Сентября 2018
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Приволжский ФО

Пермский край

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В Екатеринбург летит Майк Тайсон

На этой неделе на Урал во второй раз прилетит легендарный боксер Майк Тайсон. Он посетит Академию единоборств РМК в Екатеринбурге, чтобы провести закрытый мастер-класс для боксеров RCC Boxing Promotions и воспитанников детских секций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.
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Тайсон прилетит в уральскую столицу 6 сентября. Вместе с абсолютным чемпионом мира Константином Цзю он поделится своим профессиональным опытом.

Стоит отметить, что это уже второй визит Тайсона в Академию – ранее он приезжал в Екатеринбург еще во время строительства Академии, поэтому гостей ждет также полноценная экскурсия по всем спортивным залам спортивного комплекса.

На следующий день к легендарным боксерам присоединится Чемпион мира WBO Руслан Проводников - вместе они примут участие в торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Челябинской области (г. Коркино), строительство которого вела “Русская Медная Компания”. А уже вечером почетные гости посетят турнир по профессиональному боксу, где в главном бою вечера встретится российский боксер Денис Лебедев и Хинзи Алтункая из Турции.


Теги: Майк Тайсон, РМК, бокс, Академия единоборств



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В Екатеринбург летит Майк Тайсон

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