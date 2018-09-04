04 Сентября 2018
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На Таганае после "любителей природы" собрали почти 200 литров мусора

На Таганае волонтеры собрали почти 200 литров мусора, который остался в лесу после "любителей природы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе национального парка.

Как рассказала специалист по экологическому просвещению национального парка "Таганай" Екатерина Беберштейн, мусора очень много.

"Особенно много его осталось после проведения "Забега за облака", это пластиковые стаканчики и обёртка от батончиков, которые разбросаны вдоль троп. Свою лепту внесли и туристы: мы собрали огромное количество жестяных банок из-под пива, стеклянных бутылок от алкогольных напитков, нам попадались обломки лыжных и трекинговых палок, металлическая посуда, детские соски и использованные памперсы. Про окурки и фантики от конфет я не говорю – их приходится собирать повсеместно", - отметила она.


Теги: Таганай, туристы, мусор,



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На Таганае после "любителей природы" собрали почти 200 литров мусора

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