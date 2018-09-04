"Газпром" направит 10 миллиардов на развитие Ямальского центра газодобычи

Компания "Газпром" направит около 10 млрд руб. на социально значимые проекты, связанные с дальнейшим развитием Ямальского центра газодобычи и началом полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

К такой договоренности пришли врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления "Газпром" Алексей Миллер во время рабочей встречи, состоявшейся в понедельник, в Санкт-Петербурге. Стороны подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве между ямальским правительством и "Газпромом" в 2018 г.

Комментируя подписанный документ, Дмитрий Артюхов отметил, что компания "Газпром" является ключевым стратегическим партнером региона, который ежегодно вносит весомый вклад в развитие городов и поселков.

"Особо хотел бы поблагодарить главу компании Алексея Миллера за активную позицию, которую компания занимает в области защиты и восстановления нашей хрупкой арктической природы. Благодаря "Газпрому" мы полностью очистили остров Белый, вернув ему первозданный вид. Сегодня опыт этой работ мы переносим на другой наш проект — очистку острова Вилькицкого", - сообщил Дмитрий Артюхов.

Еще одной важной темой для переговоров стало развитие газификации региона. С 2007 г. компания "Газпром" построила на территории автономного округа шесть межпоселковых газопроводов. Уровень газификации региона на 1 января 2018 года составил 48%. "Газпром" разработал программу развития газоснабжения и газификации округа до 2021 года. Документ находится на согласовании в правительстве ЯНАО.

Также стороны обсудили развитие рынка газомоторного топлива. Сейчас в автономном округе действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции "Газпрома". В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию еще одной — в Новом Уренгое. В дальнейших планах компании — строительство двух станций: в Ноябрьске и в поселке Пангоды.