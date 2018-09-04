В тюменскую облдуму поступил проект о сохранении льгот для пенсионеров

Депутатская фракция "Единой России" в Тюменской областной думе внесла проект поправок в региональные законы, касающихся сохранения региональных мер социальной поддержки пенсионеров, передает корреспондент Накануне.RU.

О необходимости сохранения льгот ранее заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением по теме пенсионной "реформы".

В соответствии с проектом закона, на меры соцподержки смогут претендовать не пенсионеры, как установлено сейчас, а лица, достигшие 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет.

Проект будет рассмотрен депутатами 20 сентября. Поправки вступят в силу с 2019 г.

Напомним, со следующего года пенсионный возраст для россиян будет повышаться до 60 и 65 лет.