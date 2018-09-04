04 Сентября 2018
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СМИ: Все корабли "Союз" и "Прогресс" перепроверят на брак

РКК "Энергия" после ЧП с утечкой воздуха на Международной космической станции проверит на наличие следов от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур космические корабли "Союз" и "Прогресс".
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Также будут проверены корабли, находящиеся в производстве в подмосковном Королеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Утечка воздуха случилась на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне. На его обшивке изнутри видны следы сверла, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, версия о внешнем воздействии на корабль, который пристыкован к МКС, исключена. Рогозин не исключил преднамеренное повреждение корабля в космосе.

В настоящее время на Байконуре находятся три корабля, предназначенных для запуска к МКС. Это доставленный на прошлой неделе для пилотируемого пуска в декабре "Союз МС-11", "Союз МС-10" и грузовой "Прогресс МС-10", который запустят в октябре.


Теги: союз, прогресс, брак, мкс, утечка воздуха



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СМИ: Все корабли "Союз" и "Прогресс" перепроверят на брак

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