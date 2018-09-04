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Черчесов назвал игрока, который будет капитаном сборной России в ближайших матчах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал игрока, который будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
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Напомним, в понедельник футболисты собрались на тренировочной базе в Новогорске. Они начинают подготовку к матчам с Турцией и Чехией.

По словам Черчесова, капитаном в этих матчах будет нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

"Мы с ним поговорили на эту тему, и он готов нести эту ношу на нынешнем сборе. Все идет своим чередом", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, вызванных для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией (7 сентября в Трабзоне) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября в Ростове-на-Дону).


Теги: Черчесов, Дзюба, капитан



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Черчесов назвал игрока, который будет капитаном сборной России в ближайших матчах

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