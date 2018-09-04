04 Сентября 2018
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Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181

Химкинское НПО "Энергомаш" подписало с американской компанией Orbital ATK контракт о поставке четырех дополнительных ракетных двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares.
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Срок исполнения — до 2021 года. Для российского предприятия это означает загрузку мощностей, поскольку США остаются единственным рынком для двигателей такого класса. Переговоры проходили на фоне непростых отношений России и США, но "закончиться иначе они не могли": "Всем очевидна взаимная выгода от этого соглашения",- говорят на предприятии.

Первая информация об имеющемся опционе на поставку ракетных двигателей в США появилась в августе, когда об этом рассказал гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, не уточнив детали.

Ситуация с поставками продукции "Энергомаша" в США является одной из наиболее чувствительных тем российско-американского сотрудничества. После вхождение Крыма в состав России в 2014 году и последующего введения санкций в отношении РФ Конгресс США постоянно критиковал Пентагон за использование российских двигателей на американских ракетах, дошло даже до введения запрета на их использование после 2019 года. Затем, Пентагон добился отмены ограничений, поскольку свои двигатели как минимум до 2025 года США создать не удастся. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе американских военных заказал у "Энергомаша" 20 дополнительных РД-180, которые устанавливаются на ракеты-носители типа Atlas. Однако весной этого года призывы не продавать США российские двигатели для ракет прозвучали уже со стороны РФ: так, в Госдуме сообщили о подготовке законопроекта, ограничивающего круг возможных покупателей таким образом, что США в него не попадали, пишет газета "Коммерсант".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Москва заинтересована продолжать поставки ракетных двигателей Вашингтону. Он подчеркнул, что единственное условие для этого — соответствующее желание американской стороны.


Теги: РД-181, ракетные двигатели, Энергомаш



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Россия заключила контракт на поставку США новой партии РД-181

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Ранее 03.09.2018 20:50 Мск Роскосмос: РФ заинтересована в поставке ракетных двигателей в США

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