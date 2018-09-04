В Новом Уренгое открылся новый офис МФЦ

Новый офис МФЦ появился в Новом Уренгое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, он работает в микрорайоне "Восточный". Сюда перемещёны 10 окон обслуживания из офиса по проспекту Ленинградский, д. 5б. До сих пор офисы МФЦ располагались только в Южном районе города, теперь приём осуществляется и в Северном районе. При этом в Южной части продолжаю свою работу два офиса.

Новый офис имеет просторную зону ожидания площадью с детским уголком и оборудованием, необходимым для комфортного получения услуг посетителями.

В настоящее время в округе работают из 18 отделов, 163 "универсальных" окон обслуживания, 20 офисов присутствия. В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и поселке Харп открыты 10 "МФЦ для бизнеса". В июле в Салехарде появился Центр оказания услуг.

С начала года количество обращений в МФЦ Ямала превысило 308 тыс.