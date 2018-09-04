Школьнице из Екатеринбурга отказались продавать сборник стихов русских классиков

17-летняя школьница из Екатеринбурга не смогла купить сборники стихов Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.

Все книги были помечены маркировкой "18+", хотя произведения этих поэтов включены в курс школьной программы. Ученица не смогла купить книги в трех магазинах: "Парк-Хаус", "Гринвич" и магазине на улице Вайнера.

Школьницу попросили предъявить документы, сказав, что "по закону детям эту литературу покупать нельзя". Как сообщила первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, если какое-то произведение вошло в школьную программу, то оно получило оценки и рекомендации экспертов, педагогов и психологов. По словам Гумеровой, ученица из Екатеринбурга, вероятнее всего, хотела купить сборник, в который включили произведения не из школьного курса.

Она отметила, что "ряд произведений школьникам, в силу их возраста и психоэмоциональной сферы, рано познавать. И не думаю, что ограждение их от таких произведений нанесет какой-то урон их культурному развитию".

Как сообщила учитель русского языка и литературы столичной школы №14 Анжелика Зимина, она крайне отрицательно относится к маркировке "18+" на произведениях русских классиков. "Тем не менее я считаю, что одна из главных тем русской литературы — это тема любви. И если мы посмотрим на программу 11-го класса и возьмем такие произведения Ивана Бунина, как „Легкое дыхание“ или что-то из сборника „Темные аллеи“, то и эти произведения можно отнести к категории „18+“", — говорит преподаватель.

По словам детского психолога Татьяны Шишовой, необходимо или пересмотреть всю школьную программу по литературе, либо не ставить маркировку "18+" на книги, которые требуются для учебного процесса.

Она отметила странным тот факт, что стихи Маяковского и Есенина помечаются знаком "18+".

При этом гендиректор магазина "Свой книжный" Ян Крусткалн пояснил, что если книгу покупателю не продали, то ее все равно скачают в Сети и прочтут, сообщает телеканал "360".