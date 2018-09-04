СМИ: Террористы похитили 50 детей для инсценировки химатаки в Сирии

Террористы в Сирии похитили как минимум 50 детей.

Как сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, их планируется использовать для очередной провокации с применением химического оружия. Дети были похищены из разных деревень и поселков. "Для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе", — отметил Шульгин.

По его словам, страны запада хотят "политизировать" Организацию по запрещению химического орудия. Такие функции "несвойственны и противоречат химической конвенции", - подчеркнул Шульгин, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ).

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб. США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.