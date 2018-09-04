04 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Выбор редакции. Как прощались с Захарченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия За рубежом

СМИ: Террористы похитили 50 детей для инсценировки химатаки в Сирии

Террористы в Сирии похитили как минимум 50 детей.
Читайте также:

В Сирии пойманные у Пальмиры боевики рассказали о...

Как сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, их планируется использовать для очередной провокации с применением химического оружия. Дети были похищены из разных деревень и поселков. "Для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе", — отметил Шульгин.

По его словам, страны запада хотят "политизировать" Организацию по запрещению химического орудия. Такие функции "несвойственны и противоречат химической конвенции", - подчеркнул Шульгин, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ).

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб. США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.


Теги:



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Террористы похитили 50 детей для инсценировки химатаки в Сирии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.08.2018 01:35 Мск Лавров: Россия жестко предупредила Запад не играть с огнем в Сирии
Ранее 29.08.2018 07:50 Мск "Белые каски" привезли отравляющие вещества на склад боевикам в Идлибе
Ранее 28.08.2018 08:18 Мск В Пентагоне назвали пропагандой заявления Минобороны РФ о наращивании сил у Сирии
Ранее 26.08.2018 13:00 Мск В Сирии готовится провокация в виде химической атаки с ряжеными спасателями

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 986

Мнения из сети


Наши спецпроекты