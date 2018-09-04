В России могут приостановить строительство домов для обманутых дольщиков

В России строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено.

Финансирование таких объектов осложнилось после обновления закона о долевом строительстве. Столичные застройщики, которые заканчивают возведение домов для обманутых дольщиков, опасаются, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства. Согласно поправкам в закон о долевом строительстве, разрешается тратить деньги дольщиков только на те объекты, в которых эти дольщики приобрели квартиры.

Уже с 1 сентября, согласно закону, все застройщики должны перейти на банковское сопровождение. Таким образом, на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет, а банки будут контролировать использование денег, чтобы не было нецелевого расходования, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ситуация в долевом строительстве в России близка к краху. При этом, такой обвал может быть устроен преднамеренно.