04 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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экономика В России

В России могут приостановить строительство домов для обманутых дольщиков

В России строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено.
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Финансирование таких объектов осложнилось после обновления закона о долевом строительстве. Столичные застройщики, которые заканчивают возведение домов для обманутых дольщиков, опасаются, что не смогут выполнить взятые на себя обязательства. Согласно поправкам в закон о долевом строительстве, разрешается тратить деньги дольщиков только на те объекты, в которых эти дольщики приобрели квартиры.

Уже с 1 сентября, согласно закону, все застройщики должны перейти на банковское сопровождение. Таким образом, на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет, а банки будут контролировать использование денег, чтобы не было нецелевого расходования, пишет газета "Ведомости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ситуация в долевом строительстве в России близка к краху. При этом, такой обвал может быть устроен преднамеренно.


Теги: дольщики, квартиры, долгострой



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В России могут приостановить строительство домов для обманутых дольщиков

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