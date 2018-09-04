Актриса Орнелла Мути заявила о желании получить российское гражданство

Актриса Орнелла Мути сообщила о своих русских корнях и призналась, что хотела бы иметь российское гражданство.

Итальянка исполняет роль императрицы Анны Иоановны в спектакле "Хрустальный дворец", премьера которого пройдет 10 сентября в Кремлевском дворце. Ранее сообщалось, что актриса подаст заявление на получение российского гражданства.

"Я резидент России, прописана в Москве. У меня нет гражданства, но я приезжаю сюда как можно чаще. Я бы хотела иметь русское гражданство", — сказала Мути, отметив, что её бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, поэтому она долгое время мечтала узнать больше о русских традициях.

"Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням", — отметила актриса.

По ее словам, то, что показывают в итальянских новостях, несколько отличается от того, что она своими глазами видит в России, сообщает РИА "Новости".

Напомним, год назад суд оштрафовал итальянскую актрису Орнеллу Мути за прогул спектакля ради благотворительного ужина с президентом России Владимиром Путиным. Звезду приговорили к 500 евро штрафа и условному тюремному заключению сроком на полгода.