СМИ: Российская армия может получить конвертоплан к 2023 году

Российская армия может получить конвертоплан (гибрид самолета и вертолета) в 2023 году в рамках действующей госпрограммы вооружений.

Об этом говорят источники в оборонной промышленности. В настоящее время готовится техническое задание на создание конвертоплана. Предполагается, что с его помощью десантников будут доставлять на поле боя. Техзадание планируется получить до конца сентября, после чего начнется опытно-конструкторская работа по данной машине.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, на создание летного образца такой машины должно уйти от трех до пяти лет, после чего конвертоплан пройдет цикл испытаний и будет принят на вооружение, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России о создании конвертоплана говорили еще год назад. Как заявлял главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, "работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы".