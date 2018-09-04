СМИ: Россия для Запада полезнее как партнёр, а не противник

Россия значительно более полезна для Запада как партнёр, работающий против Китая, чем решительный противник в союзе с Китаем.

Как пишет The National Interest, подход, ориентированный на большее сотрудничество с Россией, мог бы оказаться полезным для интересов Вашингтона. Президент России Владимир Путин не является ни другом свободы, ни другом Америки, однако его страна не сильно угрожает Соединенным Штатам или Европе. Как пишет издание, действия Москвы против Украины были вызваны в большей степени расширением НАТО на восток, чем предполагаемой российской агрессией в западном направлении. Поэтому подход, ориентированный на большее сотрудничество с Россией, мог бы оказаться полезным для интересов США.

В долгосрочной перспективе наиболее важная роль Москвы может состоять в том, чтобы помочь сдерживать растущую мощь Китая. Враждебность американских властей помогла сближению Москвы и Пекина. Формальная коалиция с участием Америки, Европы и России могла бы умерить китайские амбиции, но для этого Вашингтон и Брюссель должны договориться с Москвой по поводу Украины.

По словам авторов статьи, Вашингтон и Москва должны договориться о том, чтобы признать результаты референдума, проведенного с участием международных наблюдателей. Но Украина будет возражать, поскольку она не дала согласия на отделение этой территории. Однако стоит признать, что сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль полуостров.

Вашингтон должен предложить провести в Крыму референдум под эгидой ООН. Как украинские, так и российские официальные и заинтересованные лица должны иметь возможность изложить свои аргументы, и большинство жителей определят будущее Крыма. По данным The National Interest, когда этот вопрос будет решен, отношения с Россией смогут вернуться к нормальным — но при этом Москве будет обещано наказание в случае нового вмешательства во внутренние дела союзников, сообщает "RT".