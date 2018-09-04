04 Сентября 2018
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Житель Уфы убил любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены

Житель Уфы убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены.

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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР Башкортостана, в 2016 году 30-летний молодой человек познакомился с девушкой, с которой вступил в интимную связь. В августе прошлого года она сообщила ему о своей беременности, однако мужчина не обрадовался, так как был женат, а супруга также ждала ребенка. На просьбу уфимца сделать аборт девушка ответила отказом.

В декабре фигурант испугался, что его любовница может сообщить супруге о внебрачной связи. Он отвез 33-летнюю женщину в безлюдное место, нанес несколько смертельных ударов ножом в шею. На следующий день злоумышленник закопал тело и спрятал нож. Поиски потерпевшей продолжались около двух месяцев.

Злоумышленник признался в преступлении. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрении.


Теги: убийство, любовница, беременность



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Житель Уфы убил любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены

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