Житель Уфы убил любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены

Житель Уфы убил беременную любовницу, чтобы скрыть измену от беременной жены.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР Башкортостана, в 2016 году 30-летний молодой человек познакомился с девушкой, с которой вступил в интимную связь. В августе прошлого года она сообщила ему о своей беременности, однако мужчина не обрадовался, так как был женат, а супруга также ждала ребенка. На просьбу уфимца сделать аборт девушка ответила отказом.

В декабре фигурант испугался, что его любовница может сообщить супруге о внебрачной связи. Он отвез 33-летнюю женщину в безлюдное место, нанес несколько смертельных ударов ножом в шею. На следующий день злоумышленник закопал тело и спрятал нож. Поиски потерпевшей продолжались около двух месяцев.

Злоумышленник признался в преступлении. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрении.