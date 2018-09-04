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политика ДНР и ЛНР

Расследованием убийства Захарченко в Донбассе занимается ФСБ

Группа сотрудников ФСБ находится в ДНР, чтобы помочь в расследовании убийства главы республики Александра Захарченко.
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Как сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа, к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы. "Мы думаем, что это определенно так", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Донецк по поручению президента России Владимира Путина прибыла группа российских специалистов, которые займутся поиском реальных исполнителей покушения на Захарченко, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщил официальный предсавитель Кремля Дмитрий Песков, убийство главы ДНР Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия.

Напомним, 31 августа в результате атаки в кафе "Сепар" погибли Захарченко и его охранник, еще 12 человек ранены.


Теги: ФСБ, ДНР, Захарченко, убийство



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Расследованием убийства Захарченко в Донбассе занимается ФСБ

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