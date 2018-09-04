Рогозин: Обшивка "Союза" была повреждена сверлом

Руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с разгерметизацией пилотируемого корабля "Союз МС-09".

По его словам, версия о внешнем воздействии на корабль, который прикован к МКС, исключена, так как на его обшивке изнутри видны следы сверла. Рогозин не исключил, что это была "какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности.

По словам главы "Роскосмоса", "Союз МС-09" был доставлен на космодром "Байконур" 18 февраля текущего года, а выпущен - в 2017 году на заводе в подмосковном Королеве. Комиссия, расследующая причины инцидента, уже изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

Рогозин не исключил преднамеренное повреждение корабля в космосе. "Потому что если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла", - отметил Рогозин, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, разгерметизации корабля "Союз МС-09", пристыкованного в настоящее время к МКС, произошла из-за производственного брака.

Утечка воздуха произошла на станции 30 августа. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза", который отправился на МКС в июне.