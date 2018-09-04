Фонд кино "допрыгался" - сменили устав, подчинили Правительству

Фонд кино внес поправки в устав, определен новый высший орган управления – совет фонда. До этого управлял организацией попечительский совет во главе с исполнительным директором. Теперь состав советов – и попечительского, и коллегиального – будет определять Правительство по представлению Минкульта. Новый орган власти Фонда кино будет решать, кто и какую помощь получит для производства фильмов, совет определит направления деятельности, займется бюджетом и подготовит финансовый отчет. Руководитель фонда также будет назначаться кабмином при участии Минкульта. С полным текстом нового устава можно ознакомиться на сайте Правительства.

Устав закрепил необходимость согласовывать с Министерством культуры, кому будет оказываться любая финансовая поддержка и на какие проекты, сообщается в справке к документу: "В связи с этим установлено, что отдельные полномочия учредителя Фонда будет исполнять Минкультуры России".

Вполне возможно, что министр культуры Владимир Мединский оставался недоволен работой бывшего руководства фонда и теперь заменит директора Антона Малышева. Конфликт между министерством и фондом идет давно, Мединский обвиняет организацию в неэффективности. По мнению министра культуры, бюджетные деньги не должны идти на такие проекты, как "Левиафан", потому что подобные проекты, получившие государственные деньги от фонда, ко всей своей "русофобской природе" еще и не оправдывают себя в прокате. Сегодня средства фонда зачастую идут на так называемое "фестивальное" кино, когда перед европейским зрителем то самое государство, выделившее средства на фильм, выставляется гнусным Мордором, да и особой художественной ценности многие из них не представляют, считает писатель, публицист и критик Дмитрий Лекух.

"Я считаю, что это решение достаточно правильное, потому что государственными деньгами имеет право распоряжаться только государство, а не случайные общественники, которые могут заниматься вкусовщиной и представлять определенные художественные направления. За расходование государственного бюджета должны нести ответственность определенные чиновники", – говорит Дмитрий Лекух.

Но это решение половинчатое, добавляет он. По его словам, нужна система госзаказа, в этом случае государство будет выступать со-продюссером, и никаких вопросов к нему не будет. "Должен объявляться максимально открытый тендер на создание, например, пяти военных фильмов – столько-то нам нужно лент для детей, о школе, вот такие бюджеты, принимаем сценарные заявки. Всем остальным должна заниматься авторитетная тендерная комиссия. Это не означает появление цензуры, но продюсерский заказ государство имеет право делать", – говорит эксперт.

В то же время на защиту фонда поднялись российские селебры. Так, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения в СМИ Сергей Сельянов выразил мнение, что перемены в уставе приведут к сбоям в эффективности работы фонда. Два десятка продюсеров, руководителей ТВ-холдингов и режиссеров подписалось под обращением к Мединскому – авторы письма в Минкульт просят сохранить команду Фонда в полном составе. Среди вступившихся за Малышева Константин Эрнст (чьи фильмы все чаще становятся объектом критики), Тимур Бекмамбетов и Федор Бондарчук.

"Последние три года были самыми успешными для российской киноиндустрии - сборы отечественных картин выросли вдвое. Этот успех стал во многом результатом слаженной работы Минкульта и Фонда кино", – говорится в письме.

Напомним, ранее Министерство культуры уже опубликовало список фильмов, которым будет оказана финансовая помощь от Фонда кино в этом году, из 68 заявок было одобрено 35 проектов, 12 отправлены в резерв. Среди одобренных фильмов есть спортивный байопик, так полюбившийся зрителями жанр представит историю советского боксера Валерия Попиченко "Нокаут". Андрей Кончаловский получил деньги на историческую драму о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году, фильм называется "Дорогие товарищи".

"Непонятно пока, какие акценты там будут расставлены, - оценивает идею нового фильма Кончаловского Дмитрий Лекух. – Кончаловский – мастер, и будем надеяться, что акценты будут расставлены правильно. Дело в том, что расстрел рабочих в Новочеркасске состоялся при первом либеральном повороте, при "кровавом тиране" Сталине в рабочих не стреляли, а вот стоило появиться либеральной общественности в лице хрущевского руководства – как началось. Это, действительно, страшное событие, но таков парадокс - чем более либеральней становится власть, тем чаще она стреляет в свой народ".

Если же говорить про антисоветскую клюкву, то Фонд кино всегда славился любовью к таким "шедеврам", и вот напоследок выделил внушительную сумму Глебу Панфилову, который взялся за экранизацию Солженицына. К столетию любимца нынешней аристократии выйдет фильм "Один день Ивана Денисовича" за 170 млн руб. Также Валерий Тодоровский получит поддержку на фильм об эпидемии холеры в Одессе. Но Фонд кино не только смотрит в прошлое, спонсируя исторические ленты, но и идет в ногу с современностью - в этом году общественники дали денег на фильм о расцвете рэп-культуры, Илья Максимов (режиссер Смешариков) получил одобрение на съемку нашего варианта "Зеленой мили", рабочее название шедевра русского кинематографа "Рил Ток", только вместо Эминема героями будут Хаски, Feduk и ATL.