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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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Роскосмос: РФ заинтересована в поставке ракетных двигателей в США

Москва заинтересована продолжать поставки ракетных двигателей Вашингтону, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что единственное условие для этого — соответствующее желание американской стороны.

"Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что надо, несмотря на санкции, сохранять экспорт высокотехнологичной продукции", — отметил Рогозин, добавив, что РФ всё еще зависима от поставок ракетных двигателей в США.

Дмитрий Рогозин, Технопром(2016)|Фото: Технопром

Напомним, как сообщало Накануне.RU, очередные антироссийские санкции Вашингтона, вступившие в силу 27 августа, связаны с "делом Скрипалей". Введённые ограничения существенно сокращают сферы взаимодействия двух стран, включая запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок.


Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, ракетные двигатели, США, экспорт



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Роскосмос: РФ заинтересована в поставке ракетных двигателей в США

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