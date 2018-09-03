Роскосмос: РФ заинтересована в поставке ракетных двигателей в США
Москва заинтересована продолжать поставки ракетных двигателей Вашингтону, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что единственное условие для этого — соответствующее желание американской стороны.
"Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что надо, несмотря на санкции, сохранять экспорт высокотехнологичной продукции", — отметил Рогозин, добавив, что РФ всё еще зависима от поставок ракетных двигателей в США.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, очередные антироссийские санкции Вашингтона, вступившие в силу 27 августа, связаны с "делом Скрипалей". Введённые ограничения существенно сокращают сферы взаимодействия двух стран, включая запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок.