03 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Приволжский ФО

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экономика За рубежом

Аргентина введёт дополнительный налог для экспортёров

Буэнос-Айрес введёт дополнительный налог для экспортёров, чтобы сократить дефицит бюджета. Об этом заявил президент Аргентины Маурисио Макри.

Как сообщает РБК со ссылкой на Telesur, данная мера коснётся, в частности, экспорта зерна, масличных семян и побочных продуктов, то есть тех экспортёров, которые выиграли от резкого ослабления песо.

Отметим, на прошлой неделе аргентинская валюта подешевела по отношению к доллару на 16%, потеряв с начала года половину стоимости.

аргентинский песо, купюра, деньги(2018)|Фото: abcountries.com


Теги: Аргентина, экспорт, налог, песо



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Аргентина введёт дополнительный налог для экспортёров

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