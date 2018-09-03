Аргентина введёт дополнительный налог для экспортёров

Буэнос-Айрес введёт дополнительный налог для экспортёров, чтобы сократить дефицит бюджета. Об этом заявил президент Аргентины Маурисио Макри.



Как сообщает РБК со ссылкой на Telesur, данная мера коснётся, в частности, экспорта зерна, масличных семян и побочных продуктов, то есть тех экспортёров, которые выиграли от резкого ослабления песо.



Отметим, на прошлой неделе аргентинская валюта подешевела по отношению к доллару на 16%, потеряв с начала года половину стоимости.