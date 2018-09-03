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Челябинские контрразведчики пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

Сотрудники спецслужб Челябинска пресекли канал незаконного оборота наркотиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

У задержанных наркокурьеров изъято около 30,5 кг синтетики. Часть незаконного товара перевозчики скрыли в оборудованном тайнике автомобиля с целью дальнейшего сбыта на территории России, другая часть уже находилась в тайниках.

Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5. ст. 228.1 УК РФ.

ФСКН, синтетические наркотики(2014)|Фото: ФСКН


Теги: ФСБ, Челябинск, наркотики, незаконный сбыт наркотиков



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Челябинские контрразведчики пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

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