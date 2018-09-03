Путин включил сведения о внештатных сотрудниках СВР в перечень сведений, составляющих гостайну

Согласно изменениям, гостайной становятся "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов - Минобороны России, СВР России, ФСБ России".

Сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки добавлены в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.