03 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

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Путин включил сведения о внештатных сотрудниках СВР в перечень сведений, составляющих гостайну

Сведения о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки добавлены в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, гостайной становятся "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках органов внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав названных органов - Минобороны России, СВР России, ФСБ России".


Теги: СВР, гостайна, внештатные сотрудники



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Путин включил сведения о внештатных сотрудниках СВР в перечень сведений, составляющих гостайну

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