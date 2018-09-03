03 Сентября 2018
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В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для введения пошлины на экспорт пшеницы

В Минсельхозе России заявили об отсутствии предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж. Об этом рассказала замминистра ведомства Ольга Лут на совещании с крупнейшими российскими экспортерами зерна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"Рынок зерна в настоящее время стабилен, а факторы, способные существенным образом повлиять на изменение баланса, отсутствуют… Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж", - говорится в сообщении.

При этом ведомство рассматривает возможность реализации в 2018-2019 годах 1,5 млн тонн зерна из интервенционного фонда. Такая мера, по мнению участников совещания, будет дополнительно способствовать стабилизации цен, сокращению расходов бюджета на хранение зерна и в целом окажет позитивное влияние на рынок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее производители зерновой продукции сообщили, что к октябрю цены на хлеб в России могут вырасти на 10%. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что может выдать предостережения должностным лицам из-за возможного роста цен на хлеб.


Теги: Минсельхоз, пошлина, экспорт, пшеница



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В Минсельхозе заявили об отсутствии предпосылок для введения пошлины на экспорт пшеницы

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