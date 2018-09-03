03 Сентября 2018
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экономика В России

Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев почти не изменились, оставшись на уровне сентября-октября 2017 года, сообщили в Центробанке (ЦБ) РФ.

По данным регулятора, данный показатель в августе составил 9,9%, поднявшись на 0,2% по сравнению с июльским.

"Респонденты стали реже упоминать рост цен на бензин как причину инфляции, — говорится в сообщении. — Однако, несмотря на то, что к дате опроса цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев, на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, респонденты чаще всего называли бензин".

В ЦБ убеждены: такая ситуация говорит о том, что инфляционные ожидания остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, а также имеют тенденцию удерживаться на повышенных уровнях ещё некоторое время, даже при отсутствии значимых изменений цен.

"В августе респондентами также был отмечен ускорившийся рост цен на мясо и птицу, — говорится в сообщении регулятора и уточняется, что данный показатель вырос на 5% — от 34% в июле до 39% в августе.

"Поскольку респонденты довольно сильно реагируют на рост цен на часто покупаемые товары и услуги, это может стать дополнительным фактором роста инфляционных ожиданий", — добавили в ЦБ.

Оценка респондентами наблюдаемой инфляции, по данным регулятора, также почти не изменилась и составила 10,4%, поднявшись на 0,1 по сравнению с июльским показателем — 10,3%.

Оценки инфляционных ожиданий Банка России основаны на данных опроса ООО "инФОМ" и текущего темпа инфляции.

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: nakanune.ru


Теги: Банк России, Центробанк РФ, ЦБ РФ, инфляция, инфляционные ожидания



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Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

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