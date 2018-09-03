03 Сентября 2018
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В Москве 10 сентября ожидается открытие нового здания Тверского суда

В Москве на 10 сентября запланировано открытие нового здания Тверского районного суда города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мосгорсуда.

Новое здание расположено по адресу: ул. Каланчевская, д. 43а. Добраться к нему можно от ближайших станций метро "Красные ворота", "Проспект мира" и "Комсомольская".

"10 и 11 сентября 2018 года будет производиться настройка компьютерного обеспечения, в связи с чем сведения на официальном сайте о движении дел, находящихся в производстве Тверского районного суд города Москвы, могут отражаться не в полном объеме", - предупредили в суде.


Теги: Тверской районный суд, Мосгорсуд, здание



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В Москве 10 сентября ожидается открытие нового здания Тверского суда

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