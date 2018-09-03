ФАС может выдать предостережения из-за возможного роста цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может выдать предостережения должностным лицам из-за возможного роста цен на хлеб.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о том, что к октябрю этого года хлеб и мука могут подорожать на 10%. Отмечалось, что зерно уже дорожает по причины изменения курса валюты и снижения прогноз на урожай в 2018 г. Позже в Минсельхозе заявили, что рост цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России имеет место, но составляет всего 1,4%, а резкое увеличение не предвидится.

По словам начальника Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анны Мирониченко, ведомство на данный момент рассматривает возможность выдачи предостережения в связи с такими заявлениями. Кроме того, планируется направить в территориальные управления с высоким уровнем концентрации производства хлеба запрос об усилении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

"На федеральном уровне по этим рынкам будет осуществляться обобщение полученной информации и разрабатываться меры по исправлению ситуации", — передаёт её слова ТАСС.

Представитель ФАС также отметила, что рынок хлеба в целом является достаточно конкурентным.