Киев формально продлит закон об особом статусе Донбасса, - спикер Рады

Верховная рада продлит срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заявил ее спикер Андрей Парубий.

По его словам, как и год назад, это будет сделано, чтобы у Запада были основания и дальше продлить санкции против России.

"Тогда отмечали, что пролонгация закона не будет иметь каких-либо последствий, но позволит международному сообществу продолжить санкции... Прошел год, и эти прогнозы мы сейчас можем полностью подтвердить, что собственно, пролонгация тогда, формальная пролонгация, позволила сохранить международные санкции против России", – сказал он.

Парубий не случайно употребил выражение" формальная пролонгация", поскольку закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый 10 октября 2017 года и продлевающий на год действие закона 2014 года "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", по факту не заработал, так как обставлен целым рядом невыполнимых условий.

Как признал год назад секретарь комитета Рады по безопасности и обороне Иван Винник, закон специально сделан "полностью никчемным и таким, который никогда не заработает".

В августе вице-спикер Рады Ирина Геращенко признала, что этот закон принимается не для того, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, а чтобы США имели основания для продления санкций против России.