03 Сентября 2018
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Кремль прокомментировал слова Макрона о "мечте Путина"

Москва заинтересована в развитии и процветании Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает "Интерфакс", таким образом он прокомментировал слова, ранее сказанные президентом Франции Эмманюэлем Макроном о якобы мечте российского лидера Владимира Путина "демонтировать ЕС". Как сообщало Накануне.RU, одним из поводов для такого заявления стала избирательная кампания в Швеции 9 сентября, в ходе которой один из лидеров антииммигрантской партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон высказал предпочтение Путину, выбирая между ним и Макроном.

"Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объёму, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что отношения между РФ и ЕС находятся на данный момент в "подмороженном" состоянии не по инициативе российской стороны, подчеркнув при этом, что такая ситуация "не соответствует интересам" как Москвы, так и стран-членов Евросоюза.

Эммануэль Макрон, Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru
Макрон и Путин


Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Евросоюз, ЕС



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Кремль прокомментировал слова Макрона о "мечте Путина"

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2018 05:30 Мск Макрон: Путин мечтает "демонтировать Евросоюз"

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