Бесплатный кинотеатр, клуб технического творчества и суточный марафон: в Югре пополняют карту гражданских инициатив

Активные югорчане пополняют интерактивную карту гражданских инициатив своими проектами. Сейчас на ней отмечено более 300 идей, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Проект интерактивной карты гражданских инициатив разработал фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" по итогам другого крупного проекта — Гражданского форума общественного согласия. На муниципальных этапах мероприятия югорчане представили сотни разноформатных идей, которые было решено упорядочить по категориям: социальному, культурному, спортивному, духовно-патриотическому, добровольческому, креативному.

По мнению регионального представителя фонда "Наше будущее" Ольги Сидоровой, карта дает югорчанам большие возможности.

"С картой, как с навигатором, можно не только поддержать идею, найти партнера и единомышленников для реализации своего проекта, но и объединиться в команду для совместной работы над проектом всероссийского уровня, - сообщила Ольга Сидорова. – Для правительства Югры важно мнение каждого жителя региона. Именно поэтому и создана карта гражданских инициатив. Это не только информационный ресурс для некоммерческого сектора и площадка для обмена опытом. Это возможность быть услышанным".

Судя по предложенным проектам, у югорчан масса идей, как сделать округ еще более комфортным для жизни, а его жителей – активнее.

Ольга Антропова из Югорска предложила проект "Маяк добра", который позволит "трудным" подросткам пройти профессиональные пробы на нескольких предприятиях и стать добровольцами на городских мероприятиях.

"Данный проект помогает ребятам адаптироваться социализироваться, при этом исключая повторное право нарушения", - говорится в описании инициативы.

Экстремальные забеги, рок-концерты и сплавы предложил проводить в Урае автор проекта "Экстремальный Урай" Владислав Кузьменко. "Югорскую бессонницу" задумали члены общественной молодежной палаты при думе Югорска: они планируют провести в городе суточный марафон.

Ренат Губайдуллин предложил жителям Нижневартовска акцию закаливания "Утренний бодрячок".

"На данный момент у нас регулярно готова прорубь за городом, возле проруби установлен теплый отапливаемый вагончик. Собираемся каждое воскресенье в городе, место встречи неизменно, всех ждем и вместе едем в прорубь. Постоянно с нами погружаются в прорубь не менее 20 человек и каждый раз есть минимум один новый человек", - пишет автор инициативы.

Проект по созданию бесплатного кинотеатра для семей Нижневартовска предложила Вероника Матвиенок.

"Мы хотим развивать проект, в котором городские семьи смогут посещать кино бесплатно. Не то кино, которое мигом проносится, собирая кассы, а кино, которое мы давно знаем, и новое кино, снятое современными молодыми режиссерами, открывающее миры добра и зла через простую жизнь людей. После каждого просмотра зрители смогут высказать свое мнение, обменяться размышлениями, задуматься над мотивами поступков героев", - написала автор инициативы.

Создать в Радужном клуб технического творчества "Гараж" предложил Сергей Ставский. В "гараже" подростки смогут изучать азы механики, восстанавливать старую советскую мото-технику и реконструировать автомобили времен Великой Отечественной войны.

"Погружение ребят в данную практическую деятельность позволит создать постоянную альтернативу свободного времяпровождения, создаст условия для их личностного роста, формирования чувства ответственности, патриотизма, любви и гордости к своей стране. Получение практических навыков конструирования, ремонта, реставрации сможет стать основой профессионального самоопределения", - пишет автор.

Добавим, что идеи и проекты на карте может разместить не только югорчанин, но любой россиянин, желающий воплотить их на территории Ханты-Мансийского автономного округа.