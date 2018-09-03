Югру поблагодарили за "Бажен"

Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за помощь в реализации национального проекта "Бажен". По его словам, еще ни один регион не попытался повторить нечто подобное у себя. Создание полигона по созданию технологий добычи трудноизвлекаемой нефти – высокорисковый, амбициозный проект, подчеркнул Дыбаль на встрече с главой Югры, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

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Наталья Комарова назвала 2018 год прорывным для "Газпром нефти": было зарегистрировано ООО "Технологический центр "Бажен", мобилизована проектная команда "ТЦБ" в Ханты-Мансийске с перспективой выхода на целевые темпы реализации проекта, а в конце 2017 г. "Газпромнефть-Хантос" открыло новое месторождение - имени Александра Жагрина - с извлекаемыми запасами 30 млн тонн нефти.

По словам губернатора Югры, поправки в закон о недрах, над которыми работали специалисты Минприроды и нефтегазовых компаний, создадут условия для обеспечения технологической независимости страны в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов.

Наталья Комарова добавила, что правительство Югры вышло с инициативой закрепить проект в стратегических документах, а Минэнерго решило разработать паспорт федерального проекта под кураторством вице-премьера, что позволит синхронизировать действия отраслевых министерств, правительства автономного округа, недропользователей и предприятий, заинтересованных в разработке оборудования и технологий для извлечения трудных запасов.

Александр Дыбаль поблагодарил губернатора Югры за плодотворное сотрудничество в рамках национального проекта "Бажен".

"Хочу поблагодарить за помощь, потому что вы не просто стали инициатором размещения проекта "Бажен", но и предложили нам такую схему взаимодействия, при которой вы лично и правительство Югры оказываете нам не словесную, а действенную помощь по его продвижению. Наш проект уже второй год реализуется, но никто еще даже близко не подошел, чтобы повторить его в других регионах", - высказался Александр Дыбаль.

Он подчеркнул, что проект "Бажен" - самый амбициозный проект компании.

"Бажен" мы рассматриваем как высокорисковый проект, потому что, по сути своей, мы должны будем создать ряд новых технологий, которые направлены на извлечение трудных запасов именно на Баженовской свите, чего не делал до нас еще никто. Таким образом, это в большой степени не просто технологический, но и научно-технический проект, очень амбициозный", - выразил точку зрения заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть".

Напомним, ранее Наталья Комарова попросила изменить законодательство под реализацию проекта "Бажен" и создать специальную программу государственного сопровождения.

"Газпром нефть" разработала национальный проект "Бажен" по созданию комплекса отечественных технологий добычи запасов Баженовской свиты. В сентябре прошлого года окружное правительство подписало с компанией соглашение о создании в Югре технологического центра. На специальном полигоне специалисты будут отрабатывать новые технологии и тестировать оборудование, необходимые для рентабельности добычи трудноизвлекаемых запасов. Ожидается, что проект позволит не только снизить затраты на извлечение "трудной нефти", но и выйти на импортозамещение.

Отметим, что на Пальяновском месторождении уже пробурены первые скважины. Всего в 2018 г. планируется пробурить 10. Экономический эффект от реализации проекта для бюджета региона оценивается в 27 млрд руб. к 2025 г. с потенциалом увеличения до 400 млрд руб. к 2040 г.